Bari, LDL: "Napoli? Gestioni separate, ma ben vengano sinergie per calciatori"

vedi letture

Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club pugliese: "Il ritiro è iniziato con i migliori propositi: tanti nuovi giocatori, nuovo allenatore, insieme dovevano trovare una quadra. I ragazzi - le parole riportate da TuttoBari - stanno trovando le prime soluzioni, i primi disegni tattici e ci vuole tempo ma percepiamo tanta concentrazione. Ci sono tanti ragazzi che hanno grande volontà, vedo tanto impegno: l'importante sarà capire quando il gruppo comincerà a recepire un gioco e farlo proprio".

Sulla gestione del club: "Io sto lavorando attivamente per attrarre dei partner esterni. Massima spesa massima resa? No, basti vedere cosa è successo lo scorso anno. La B insegna, ci vuole tanta esperienza di questa categoria altrimenti vediamo franchise importanti retrocedere o salvarsi all’ultimo. Sulla sostenibilità siamo d'accordo con tutti gli altri 19 presidenti: ci vogliono nuove soluzioni e riforme, una potrebbe essere il salary-cap".

Sui tanti cambiamenti: "Non esiste una regola perfetta, le variabili sono tante. Dopo i playout ho dovuto cambiare tutto il comparto tecnico, l’anno scorso abbiamo ricostruito. Quest’anno ci stiamo prendendo un rischio, cosciente: è una sfida importante ma siamo preparati e pronti. Non per forza la continuità è sinonimo di vittoria, magari con questo nuovo gruppo troveremo linfa vitale".

Sulla campagna abbonamenti: "Stiamo per annunciarla. Per chi è scettico dico che in queste settimane stiamo costruendo con grande entusiasmo, l’allenatore sta costruendo un gruppo con un bel gioco. Se si è amanti della propria squadra e si vuole sostenerla si tornerà allo stadio".



Sulle critiche: "A me dispiace, è il mio ottavo campionato, non mi sono mai tirato indietro, ci ho messo la faccia con tanto entusiasmo facendo tanti sacrifici personali. Seguo qualunque trattativa e aspetto di questa squadra, chi arriva sa che qui si lavora in maniera sana. Dispiace che tutto ciò non arrivi all’esterno. Abbiamo dato il massimo: se io mi fossi stancato di tutte queste critiche, non avrei ricominciato con queste sfide: c’è voglia di far bene nel miglior modo possibile".

Sul Napoli: "Col Napoli siamo due cose separate, sono stati 8 anni di amministrazione indipendente. Ovviamente se si possono trovare sinergie dal punto di vista dei calciatori ben venga. Sono gestioni diverse, parallele ma separate".

Sulla gestione del San Nicola: "Sono contento di quello fatto, gli eventi di grandi artisti sono una grande opportunità per la città di Bari e credo sia positivo. Non vedo cose negative".