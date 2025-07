Udinese, Atta: "Mi è piaciuto McT, non vedo l’ora di incontrare De Bruyne e un altro campione"

Arthur Atta, centrocampista dell'Udinese, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport di oggi, affrontando vari argomenti e non per forza legati alla cornice della sua attuale società, ma ampliando lo sguardo all'intera Serie A.

Ha detto per esempio Atta, parlando dei profili migliori del massimo campionato italiano: "Mi è piaciuto McTominay del Napoli e aspetto di incontrare De Bruyne e Modric, sono incuriosito da questi due campioni". Al che, Atta torna anche con la mente al momento in cui ha detto sì alla proposta dell'Udinese: "Quello italiano è il miglior campionato che c'è, insieme alla Premier League. Ho detto subito sì, è stato un po' una sorpresa ma volevo muovermi. L'Udinese è un club top, da più di trent'anni in Serie A e con strutture eccellenti. I tifosi sono presenti e vicini alla squadra". Con l'Udinese non è ancora arrivato il primo gol: "Vorrei farlo, quando succederà sarà fantastico. Come ruolo preferito direi mezzala o box to box, ma gioco dove chiede Runjaic".

Atta si è soffermato anche sul gruppo dell'Udinese e su alcuni singoli: "Noi francesi siamo un gruppetto meraviglioso. Gente che ha viaggiato e conto anche giocatori come Kamara e Kabasele, di Thauvin non c'è neanche bisogno di dire quanto sia forte e cosa sa fare col piede sinistro. Ha una visione di gioco incredibile ed è un esempio. Anche a me dà tanti consigli, mi dice sempre di stare tranquillo". Quindi anche qualche parola su Pafundi ("Molto bravo") e sulla squadra più forte della Serie A a suo giudizio: "L'Inter, assolutamente. Ha tanti grandi calciatori. Un giorno Atta vorrebbe andarci? Vorrei giocare la Champions, questo sì".