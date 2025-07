Lucca sul metodo Conte: "Carichi molto pesanti, ma ci dà tanti consigli e tanta carica"

Nel corso dell'intervista di fine ritiro a Dimaro-Folgarida, ai microfoni di Radio CRC, il nuovo attaccante del Napoli Lorenzo Lucca, si è soffermato sul lavoro svolto in Val di Sole: "Arriviamo da carichi di lavoro molto pesanti, ma dobbiamo continuare così come stiamo lavorando con Conte, è fondamentale. Dobbiamo seguire tutti insieme il mister che ci dà tanti consigli e ci dà tanta carica".

