Udinese, Davis saluta Lucca: "Segnava tanto, ora dobbiamo colmare il vuoto"

Keinan Davis, attaccante dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dal ritiro estivo dei bianconeri friulani che si sta tenendo a Lienz in Austria.

Ha detto Davis, parlando dell'intensità degli allenamenti in questi primi giorni di ritiro estivo dell'Udinese, dopo essere stato infortunato: "È molto difficile, simile alla prima stagione in cui ero qui. Non è stato così grave ma comunque sono stato fuori a lungo. è sempre difficile essere infortunati, perché quando ami il calcio vuoi solo giocare. La squadra ha fatto bene l'anno scorso, quindi ero felice per loro ma allo stesso tempo volevo farne parte. Quindi ha un sapore agrodolce. Ora sono pronto, conosco il lavoro che ci aspetta e so cosa dobbiamo fare in questa stagione".

Davis prosegue e conclude soffermandosi sull'addio all'Udinese dato dal suo ormai ex compagno di reparto in attacco Lorenzo Lucca, che si è trasferito in prestito con obbligo di riscatto al Napoli, in questa sessione estiva: "Per me personalmente come attaccante so che devo segnare e aiutare la squadra a farne il più possibile. So che è un momento importante, Lucca era un ottimo giocatore e una bravissima persona. Segnava tanto, ora dobbiamo colmare il vuoto che ha lasciato".