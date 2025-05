Cds, Polverosi: "Inzaghi, gestione perfetta! Conte ha perso il plus di una gara a settimana"

Il giornalista Alberto Polverosi ha commentato sulle pagine del Corriere dello Sport la lotta scudetto tra Napoli e Inter: "Ieri la gestione di Inzaghi è stata perfetta. Prima le riserve, perché i 120 minuti di martedì si facevano sentire, poi i titolari, quelli che stavano bene, perché nessuno stacchi la spina anche se la finale di Champions è lontana venti giorni.

Ha vinto a Torino, ha messo il Napoli nella condizione di vincere a tutti i costi (e questo lo ha quanto meno influenzato fino a costringerlo a pareggiare), ha dato minuti e ritmo a chi aveva giocato poco e da questi ha ottenuto le risposte che si aspettava. Ora Simone sa che se il 31 maggio, a Monaco di Baviera, gli servirà qualche seconda linea potrà contarci senza timori. Insomma, più di questo non poteva sperare. C’era il rischio di trovarli un po’ scarichi, ma non è così.

Stanno tutti bene nel momento decisivo della stagione. Se qualcuno aveva ancora dei dubbi sulla qualità e la completezza dell’organico interista è stato servito. Se lo scudetto andrà al Napoli, ci saranno pochi rimpianti alla Pinetina e in ogni caso non saranno riferibili a questo finale di campionato. Il vantaggio attuale di Inzaghi è lo stesso vantaggio che, suo malgrado, Conte ha avuto per tutta la stagione: potrà allenare la squadra da qui alla finale di Champions con tranquillità, una partita a settimana".