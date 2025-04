Ceci: "Maradona è stato abbandonato, non ucciso! A Dubai con me stava benissimo..."

Stefano Ceci, ex manager ed amico di Diego Armando Maradona, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Credo che Diego Armando Maradona sia stato abbandonato, non ucciso. Non è stato curato. Chi l’avrebbe dovuto curare era una banda di persone non idonee. E’ stato 8 anni a Dubai con me, quando stava con me stava benissimo. Poi è andato via ed ha trovato la morte più che il calore della sua Argentina.

Quindici giorni prima che si operasse alla testa lo sentii. Il cerchio intorno a Maradona s’era ingrandito e facevano a gara per stare accanto a lui, da quando non c’era più Claudia è andato in difficoltà. Negli ultimi giorni parlavo raramente col nipote e mi diceva lo stessero curando. Mi metto nei panni delle figlie, trovare tuo padre in quelle condizioni le avrà fatto del male. Mi auguro che venga fatta giustizia per Diego che non meritava la fine che ha fatto”.