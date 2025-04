Marchisio: "Conte ha subito trasmesso il suo dna. Lo ricordo bene..."

Claudio Marchisio incarna alla perfezione il DNA Juventus dopo aver trascorso molti anni a Torino. Nella sua intervista a La Stampa ha parlato così della corsa Champions: "Io, da grande tifoso, spero che ci vadano i bianconeri. Bisogna pensare al presente, a vincere, non tanto al gioco. Abbiamo visto i risultati anche delle altre e stiamo capendo quanto sia dura raggiungere l'obiettivo. La Juventus ha un calendario difficile, ma se indossi questa maglia devi in qualche modo portare a casa le prossime partite ed entrare tra le prime quattro".

Conte sembra vicino a un altro scudetto.

"Me lo ricordo bene e ha subito trasmesso il suo DNA al Napoli. Il calendario non aiuta l'Inter, ma Conte so già che è lì come un martello per tenere alta la tensione di tutti i suoi giocatori per arrivare all'obiettivo. Il campionato è vivo, divertente, da vertice alla lotta per non retrocedere. I particolari fanno sempre la differenza per tutti".