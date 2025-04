Cena Napoli, il comico Bruno: "Menu proteico e Politano scatenato! Conte? A guardarlo..."

Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda su Radio Capri, è intervenuto il comico Mariano Bruno: “Com’è stata la cena di Pasqua del Napoli? È stata una cena tra giocatori e dirigenza voluta dal vice presidente, fa sempre bene ritrovarsi ogni tanto. In generale è stata una serata tranquilla, non si è fatta notte fonda. Il clima era molto sereno e ci siamo divertiti. Ovviamente ci siamo divertiti nei limiti, è una squadra disciplinata. Uno su tutti che si è divertito e ha cantato? Assolutamente Matteo Politano e ormai è risaputo. Il menù? Tutto a base di proteine, noi però abbiamo avuto anche la genovese!”.

Sulla permanenza di Conte: “È uno degli allenatori più pagati della Serie A insieme ad Inzaghi, si sta vivendo Napoli, città bellissima, a pieno, è una persona seria e credo che questi rumors sul suo futuro siano solo scoop da canottiera. Poi c’è questa regola del “meglio andare via da vincitori” ma non credo che sia il caso di Conte”.