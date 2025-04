Ex fisioterapista Napoli: "Buongiorno per il Cagliari? Ci vuole prudenza con questi infortuni"

Giovanni D'Avino, storico fisioterapista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: Il rientro di Buongiorno col Cagliari? Ci vuole prudenza con questi tipi di infortunio per evitare una recidiva. Il muscolo adduttore lungo è molto sollecitato, chiaramente l'infortunio di Buongiorno è una tegola che cade in un momento particolare perché mancano quattro gare alla fine del torneo, il Napoli perde una pedina importante e non ci voleva.

Un recupero per il Cagliari? Dipende, il giocatore potrebbe anche non essere pronto, il rischio recidiva esiste eccome, sarebbe bello se Buongiorno potesse recuperare per l'ultima di campionato. Non so se sia una recidiva o meno, forse la zona è diversa rispetto alla tendinopatia ma il muscolo è lo stesso, ci dev'essere prudenza per un eventuale rientro contro il Cagliari".