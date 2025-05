CEO Team New Zealand: “Complimenti al Napoli! Parata pazzesca, è stato incredibile!”

Grant Dalton, il CEO di Emirates Team New Zealand, è stato intervistato dalla Rai a margine della presentazione della 38esima edizione della Coppa America di vela che si svolgerà a Napoli nel 2027: “Complimenti alla squadra di calcio di Napoli. Abbiamo visto le pazzesche immagini in televisione del tour sui bus due giorni fa, è stato incredibile! E noi non potremmo essere più contenti di aver portato l’America’s Cup a Napoli dopo 174 anni”.

