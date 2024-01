Cesari a Mediaset: “Arbitro da 4! Primo giallo a Simeone non c’era e ne mancano 2 a Calhanoglu”

Negli studi Mediaset Graziano Cesari, ex arbitro, ha analizato alla moviola l'episodio che ha penalizzato il Napoli nella finale di Supercoppa italiana.

persa contro l'Inter: "Non c'era il primo giallo per Simeone. Eravamo poco fuori l'area dell'Inter ed era un fallo normale. Poi sul secondo fallo neanche estrae il giallo ma gli viene suggerito. La gestione dei cartellini non mi è piaciuta.

Nel primo tempo c’erano due falli da giallo di Calhanoglu prima del giallo che ha avuto per un fallo meno netto su Kvara. Nel secondo tempo c'è un Rapuano diverso da quello del primo, perché? Rapuano ha sprecato una grande occasione. Non mi è piaciusto assolutamente, per me il suo voto è quattro!".