Cesari: "Manca rigore su Manolas e gol di Sansone era da annullare"

C’era un rigore per il Napoli. Lo spiega Graziano Cesari, ex arbitro, che ha commentato a Tiki Taka l’arbitraggio in Napoli-Bologna: “Il Var doveva segnalare l’abbraccio in area su Manolas, c’era rigore per gli azzurri. Inoltre il gol di Sansone del 2-1 per il Bologna nasce macchiato da un fallo su Maksimovic ad inizio azione, si poteva annullare”.