Chiariello: “Disastro epocale se il Napoli non arriva nelle prime 5! Prossime 4 gare decisive”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale: "Sono ripartite le coppe europee e le notizie, purtroppo, sono buone. Cosa vuol dire? Perché questa incredibile discrasia tra ‘purtroppo’ e ‘buone’? Pronti via, ha giocato la Lazio in Champions, l’Inter giocherà contro l’Atletico Madrid e mercoledì prossimo Napoli-Barcellona, entrambe alle ore 21:00. Stanno per scendere in campo Milan e Roma che non hanno diritto l’accesso agli ottavi diretti di Europa League e se lo devono guadagnare, dov’è c’è l’Atalanta che attende e la Fiorentina in Conference League.

Ben 7 italiane, solo la Lazio è già scesa in campo contro il Bayern Monaco, uno scontro diretto per il ranking UEFA. Dobbiamo fare, dunque, un tifo indemoniato per Milan e Roma che superino il turno e raggiungano l’Atalanta. Cosa ci interessa di tutto ciò? Il 5° posto Champions sta diventando sempre più possibile.

Se il Napoli non riesce ad arrivare neanche nei primi 5, farebbe un suicidio clamoroso. L’anno scorso, il Milan campione in carica, è arrivato 5° ed è entrato in Champions perché la Juventus è stata penalizzata. Quest’anno, se il Napoli non rientra tra le prime 5 è un disastro epocale. Nelle prossime quattro partite con Genoa, Cagliari, Sassuolo e Barcellona, il Napoli deve fare 4 vittorie quando, quest’anno, non è riuscito a fare nessuna miniserie positiva. Il Napoli ce l’ha nelle corde, sia chiaro, ma non riesce. Il problema non sono gli altri che corrono, ma il Napoli che non si sa cos’è.

Mazzarri vuoi togliere i panni di Don Abbondio e giocare per vincere? Non hai altre alternative. Non è tanto sapere che le altre giocano bene, ma non sapere chi siamo noi in questo momento. Spero di poter cominciare a capirci qualcosa col Genoa, tanto le chiacchiere stanno a zero. Queste sono le quattro partite: o si salva la stagione o si affonda definitivamente".