Chiariello: "Juanlu sostituirà Mazzocchi che verrà sacrificato per Beukema"

Il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto a Radio Crc per il suo consueto editoriale: "Ieri è stata la giornata dei sogni. Chi arriva dalla Premier fa faville, vedi McTominay. De Bruyne ha ancora una salute che gli consente di essere protagonista. Può fare 30 buone partite che ci serviranno per il salto di qualità. Ma il mercato continua. Rafa Marin non può rimanere a Napoli. Ora non è più un Under. Manna è in Spagna per la sua cessione al Villarreal.

Il Napoli dovrà sacrificare Mazzocchi per un Beukema, con cui si sta trattando, o un altro centrale. Al posto di Mazzocchi il Napoli sta trattando un talento interessante come Juanlu Sanchez, nazionale Under 21 spagnolo, che ha fatto molto bene al Siviglia. Questo è il progetto di Manna che quando tornerà dalla Spagna chiuderà per Musah del Milan. In attacco sale forte la quotazione di Lucca, mobile e forte di testa. Se viene, sarei contento. Osimhen non vorrei vederlo di nuovo in ritiro. Conte punterà ancora su Lukaku".