Chiariello: "Mazzocchi e Simeone possono partire e servono 9 acquisti da aggiungere"

Umberto Chiariello, giornalista, ha parlato dell'acquisto di Luca Marianucci nel corso della trasmissione 'Buongiorno Napoli' su Radio Crc: "Marianucci? Continuate a percularmi perché io l’ho esaltato, che il testo me l’avrebbe scritto il procuratore, ma poi ci vediamo se è buono o non è buono, ne parliamo. Il tempo è galantuomo, certo, l’ho visto con i miei occhi che è buono e poi ne parleremo e vedremo chi ha ragione. Come l’anno scorso quando non venne quello dell’Atletico Madrid, voleva 4mln di euro quel bidone, non dico manco il nome (Hermoso, ndr). Siamo alle solite, dicevano, alla Roma poi non ha giocato mai, ma senza di quello sembravamo finiti. Io dissi che non serviva e mi avete buttato talmente di quella melma... ma alla fine chi ha avuto ragione?

Siete lanciatori di freccette in servizio permanente. Il Napoli ha preso un signor difensore, poi un fuoriclasse come De Bruyne ed è avviato a trattative importanti, pure quella Juanlu perché si può inserire solo un Under. Lo slot di Mazzocchi è destinato al centrale difensivo, come non può restare Simeone, ragazzi che hanno dato tanto, ma ci serve gente che dia più contributo. Vogliamo fare la squadra forte o il sentimentalismo? Servono 9 giocatori veri da aggiungere”.