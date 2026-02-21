Chivu cita Maradona, Sabatini: “Era messaggio politico, non un comportamento scorretto!”

"Bisogna smettere di lamentarsi per episodi che accadono ogni domenica, dai tempi di Maradona che fa un gol con la mano e nessuno l’ha criticato". Queste le parole pronunciate da Cristian Chivu alla vigilia della gara contro il Bodo/Glimt di Champions League in merito alle polemiche scaturite dopo Inter-Juve.

Il giornalista Sandro Sabatini, nel corso di Numer1 Podcast, ha risposto alle parole del tecnico nerazzurro: “La mano de Dios di Maradona era un gesto che tra virgolette gli venne perdonato se non addirittura esaltato perché era un messaggio politico, sociale, umanitario. Era la mano de Dios per vendicare una guerra, non era l’esaltazione di una furbata o di un comportamento scorretto”.