Gattuso sarà a Bergamo: occhi puntati su ben quattro azzurri in Atalanta-Napoli

Il commissario tecnico della nazionale italiana, Rino Gattuso, sarà domani a Bergamo per assistere alla partita tra Atalanta e Napoli. L’allenatore azzurro seguirà con attenzione diversi giocatori che potrebbero essere convocati per gli imminenti match dei playoff, tra cui Carnesecchi, Scalvini, Ahanor, Scamacca, Buongiorno, Spinazzola, Politano e Vergara. Una delegazione della Nazionale seguì anche l'ultima trasferta del Napoli a Genoa, con la vittoria arrivata proprio nel finale grazie ad un guizzo di Vergara.

La presenza di Gattuso in tribuna sottolinea l’importanza strategica della partita, non solo per le ambizioni di campionato dei due club, ma anche per le prospettive della nazionale. Alcuni dei giocatori monitorati hanno avuto stagioni di alto livello e la loro convocazione potrebbe rivelarsi determinante per le prossime sfide internazionali. L’attenzione dell’allenatore si concentrerà sia sulle prestazioni individuali che sul rendimento tattico, valutando chi può offrire il miglior contributo in vista dei playoff.