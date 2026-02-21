Chivu cita Maradona, Zazzaroni: “Quel gol di mano non fu un gesto politico, é una ca**ata”

"Bisogna smettere di lamentarsi per episodi che accadono ogni domenica, dai tempi di Maradona che fa un gol con la mano e nessuno l’ha criticato". Queste le parole pronunciate da Cristian Chivu alla vigilia della gara contro il Bodo/Glimt di Champions League in merito alle polemiche scaturite dopo Inter-Juve.

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, nel corso di Numer1 Podcast, ha commentato le parole del tecnico nerazzurro: “Noi abbiamo trasformato la mano de Dios in un gesto politico. Lì Diego ha tentato di fare il bluff, gli é riuscito e tutti noi lo abbiamo esaltato. Sono cazzate. Maradona era un ragazzo intelligente e ha trovato la chiave per giustificarsi nel post partita. Lui ha cercato di fare gol, non gliele frega niente delle Malvinas in quel momento lì. Poi dopo ha pensato di averlo fatto all’Inghilterra, che meraviglia…”.