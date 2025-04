Ciccio Troise: "Vi spiego perché mi piacerebbe vedere Olivera in difesa"

vedi letture

“Io preferirei mettere Olivera centrale e da lì Spinazzola e poi un giocatore più di forza davanti che cerca di vincere la partita a tutti i costi, senza sé e senza ma”. Così l’allenatore Ciccio Troise ai microfoni di Radioclub91 nella trasmissione Il Calcio Parlato.

“Il Lecce è uno scoglio difficile. Il Napoli deve scendere in campo con coraggio e senza paura. Se la deve giocare a tutta birra!”. Sul lavoro di Antonio Conte: “C'è la volontà di non mollare adesso. È il momento di fare un passo in più. La concentrazione ma non la frustrazione di stare davanti. Un allenatore può incidere sul gruppo con una percentuale massima del 30%, Conte riempie il 30% del 30% perché nessuno ha questa sua capacità di portare i calciatori al loro massimo”.