Clamoroso Milan, Criscitiello: "Paratici nuovo ds ed ha già contattato De Zerbi"

vedi letture

Michele Criscitiello, direttore di Sporititalia, ha dato degli aggiornamenti sulla ricerca del Milan per le figure di allenatore e direttore sportivo: "Al di là di quello che sarà il futuro direttore sportivo, che il Milan ha individuato in Fabio Paratici, possiamo dire che c’è stata una prima telefonata di Paratici a De Zerbi. Una chiacchiera. Perché sicuro non hanno mai lavorato insieme e non si conoscevano a livello personale, però c’è grande stima reciproca. Credo che negli ultimi giorni ci sia stato il primo contatto tra Fabio Paratici e Roberto De Zerbi, coppia perfetta per il Milan del futuro".

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).