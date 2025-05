McTominay titolare? Conte a fine conferenza: "Lo metterei in campo anche se fosse zoppo"

vedi letture

A fine conferenza stampa ad Antonio Conte, a microfoni spenti, è stata posta la seguente domanda in merito alle condizioni di Scott McTominay: "Se fosse un giornalista lo metterebbe tra i titolari per la partita di domani?". La risposta dell'allenatore azzurro la dice lunga su quanto faccia affidamento sullo scozzese: "McTominay lo metto in campo anche se è zoppo". A riportarlo è Radio Crc.

Ha parlato di jolly perso, come l'ha attutito la squadra? Come sta McTominay e quanto vale il recupero di Neres?

"Il pari col Genoa ci ha dato molto fastidio, l'ho rivista e l'abbiamo dominata in lungo ed in largo. Il Genoa è entrato 8 volte in area, per chi non l'ha vista bene, ho visto alcuni commenti sulla partita che sicuramente mi hanno lasciato perplessi. Ci sono gare in cui può accadere, è accaduto al City col Southampton retrocesso non so da quanto, è finita 0-0 mettendo a rischio la Champions. Il calcio non è matematica, c'è l'imponderabile. Noi dobbiamo indirizzare le cose dalla nostra parte, una vittoria avrebbe detto tanto a differenza del pari ma quello è il passato, il presente è Parma e dovremo affrontarlo con tutte le nostre forze, voglia, una squadra in ottima salute e che si gioca la salvezza e che ha stoppato l'Inter e battuto la Juve. Su McTominay ha avuto qualche problemino, più di uno, ma come vi dico sempre troveremo sempre la soluzione a prescindere. Il gruppo è fidato, ha superato difficoltà importanti e cercheremo di troare sempre la soluzione. Neres ha recuperato, la settimana scorsa si era allenato mezza volta con noi, ha fatto 8-10 minuti, era quella la sua autonomia, s'è allenato sempre con noi, ha aumentato l'autonomia ma viene da 50 giorni fermo e non può certo essere pronto da titolare".