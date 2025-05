Poborsky: "Il Napoli ce la farà! Ha un vantaggio perché non ha giocato le coppe"

Karel Poborsky, ex centrocampista della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Flashscore, soffermandosi anche sulla corsa-Scudetto: "Probabilmente mi godrò la finale di Champions League senza troppe emozioni, visto che non ho una squadra "mia" in campo. Il PSG è incredibilmente forte, ma visto come l'Inter è arrivata in finale, devo ammettere che hanno costruito una squadra fantastica. Una squadra che funziona e che sa esattamente come giocare. Sarà sicuramente una finale interessante.

Per quanto riguarda la corsa scudetto, il Napoli probabilmente ha un vantaggio, anche perché non partecipa a nessuna competizione europea e ha più energia. E poi è in ottima forma, con quattro vittorie nelle ultime cinque partite. Direi che ce la faranno".