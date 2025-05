Sacchi: "Il Napoli resta favorito! E' superiore al Parma anche col coltello tra i denti..."

L'ex allenatore e commissario tecnico della nazionale, Arrigo Sacchi, ha fatto il punto della situazione in vista delle ultime due giornate di campionato con una lotta scudetto sempre più agguerrita ed il Napoli affronterà domani sera al "Tardini" il Parma mentre in contemporanea l'Inter ospiterà a San Siro la Lazio di Marco Baroni:

"Dico che il Napoli è favorito. Vero che il Parma si batterà con il coltello tra i denti perché ha bisogno di punti per salvarsi, ma la squadra di Conte è superiore a livello tecnico. Inoltre, e questo è un aspetto da tenere in considerazione, l’Inter non avrà un impegno agevole, a San Siro contro la Lazio. La squadra di Baroni lotta per un posto in Champions, non credo che vada a Milano per fare vacanza".