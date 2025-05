I pronostici di Caressa e Zazzaroni: "Il Napoli vince, due risultati per Inter-Lazio"

Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni, intervenuti su Radio Deejay, hanno espresso le loro previsioni in vista della penultima giornata di campionato, che vede il Napoli di Conte in testa alla classifica, con un punto di vantaggio sull'Inter di Simone Inzaghi.

Il direttore del Corriere dello Sport ha previsto una vittoria per l'Inter o, in alternativa, per la Lazio (1-2) nella sfida tra le due squadre. Dall'altro lato, il telecronista di Sky Sport ha scommesso su un risultato di 1X, segnalando una possibile vittoria dell'Inter o un pareggio. Per quanto concerne la partita Parma-Napoli, entrambi i giornalisti hanno previsto una vittoria per il Napoli contro la squadra di Chivu.