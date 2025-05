Salah chiama De Bruyne al Liverpool: "Noi qui abbiamo spazio per lui"

Quale sarà il futuro di Kevin De Bruyne? Tra poche settimane lascerà il Manchester City a parametro zero dopo dieci anni, ma la sua nuova destinazione rimane ancora incerta. Il centrocampista belga è stato accostato con insistenza al Napoli, ma anche il Liverpool starebbe seguendo attentamente la situazione di KDB, dato che la sua famiglia è sempre stata tifosa dei Reds. Lo stesso giocatore ha confermato più volte di essere legato al Liverpool, dichiarando a 11 anni, mentre era al Genk, che «il mio club preferito è il Liverpool e mi ispira Michael Owen».

Nel 2019, De Bruyne ha ribadito questa affermazione, aggiungendo che tutti i suoi parenti che vivono in Inghilterra sostenendo i Reds. Inoltre, la prossimità tra le due città, distanti solo 60 km, potrebbe favorire un trasferimento al Liverpool. Nel frattempo Mohamed Salah sta cercando di convincerlo: "Voglio fare i complimenti a Kevin per la sua carriera, gli auguro il meglio. E noi al Liverpool abbiamo spazio per lui".