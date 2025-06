Ultim'ora Clamoroso, Spalletti annuncia: "Gravina mi ha comunicato l’esonero, non avrei mollato”

Luciano Spalletti non sarà più il commissario tecnico della nazionale italiana! E' stato lo stesso allenatore a dare l'annuncio nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Italia-Moldavia, smentendo a quanto pare le ultime dichiarazioni di Gabriele Gravina che non aveva parlato di esonero e sembrava aver difeso il Ct dagli attacchi mediatici post-Norvegia.

Cosa avete deciso con Gravina sul suo futuro? "Ieri sera sono stato un bel po' col presidente e mi ha comunicato che sarò sollevato dall'incarico di CT della Nazionale. Mi è dispiaciuto, poi visto il rapporto che abbiamo io non avevo nessuna intenzione di mollare. Io soprattutto quando le cose non vanno bene preferisco restare al mio posto, continuare a fare il mio lavoro. Però poi esonero è e devo prenderne atto. Con Gravina ho un buonissimo rapporto e ne devo prendere atto. Qualche risultato negativo è venuto fuori ed è giusto cercare il meglio tutti insieme. Farò la risoluzione del contratto, domani sera sarò in panchina e riscuoterò fino a domani sera. Da dopodomani non riscuoterò più. Visto che i risultati sono questi devo assumermi le responsabilità che ho, ho ricevuto dalla Federazione tutto il sostegno possibile. Anche se io avrei continuato devo accettarlo. Vincere e convincere domani sera sarà sicuramente importante per aprire il ciclo a chi verrà dopo di me. Io amo questa maglia, i calciatori che ho allenato, e domani sera chiederò loro di dimostrare tutto ciò che hanno. Non sono riuscito a farli essere il meglio di quelli che sono, ho visto tanti calciatori sottotono per quelle che sono le loro possibilità".