Gyokeres ammette: "Ho ricevuto offerte anche dall'Italia, ma volevo solo l'Arsenal"

vedi letture

Viktor Gyokeres ha parlato per la prima volta da nuovo giocatore dell’Arsenal e non ha lasciato spazio a dubbi: il club londinese era la sua priorità assoluta. Nonostante l’interesse concreto di squadre come Manchester United, Juventus e alcuni club mediorientali, l’attaccante svedese ha spiegato di non aver mai esitato: "C’erano ottime opzioni, anche in Inghilterra e in Italia, ma ho sentito fin da subito che l’Arsenal era ciò che volevo. Non è stata una decisione difficile".

Il 27enne arriva dopo due stagioni esplosive tra Sporting Lisbona e Nazionale, con cui ha segnato quasi 100 gol complessivi. Il suo trasferimento, però, è stato tutt’altro che semplice: tensioni con il club portoghese, una pesante multa e critiche sui social per aver forzato la mano alla dirigenza. "L’ultimo mese è stato particolarmente complicato. Si è parlato tanto, spesso senza sapere cosa stesse realmente accadendo. È stato difficile, ma mi ha reso più forte".