Clamoroso Spinelli alla Rai sul VAR Nasca: “Pilotò la salvezza della Salernitana di Lotito ed ora la Lazio…”

Ospite di Rai Sport nella trasmissione del lunedì sera, Calcio Totale, l'ex patron del Livorno Aldo Spinelli ha parlato anche delle questioni arbitrali.

TuttoNapoli.net

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Ospite di Rai Sport nella trasmissione del lunedì sera, Calcio Totale, l'ex patron del Livorno Aldo Spinelli ha parlato anche delle questioni arbitrali. Tra i temi c'è anche quel che è successo tra Spezia e Lazio. "Nasca fece retrocedere il Livorno e l'attaccante prese due giornate, mi ha fatto disgustare di essere nel calcio. Nutro un grande risentimento nei suoi confronti. Serve capire chi mettono al VAR: ora parlo liberamente. Combinazione, si sta ripetendo quel che è successo in cui c'era Nasca ad arbitrarmi: vincevamo 2-0, c'era di mezzo la Salernitana di Lotito... Non ho mai potuto parlare e ora lo faccio. Non poteva non vedere: pilotò quella partita, lì c'era la Salernitana e ora c'è la Lazio".