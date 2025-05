Clamoroso Totti: "Conte e Allegri non verranno alla Roma, hanno già firmato con altri club"

vedi letture

L'ex attaccante Francesco Totti è stato intervistato da Sky Sport a margine di un evento di padel a Roma: "Stiamo parlando di uno dei più grandi allenatori italiani e del mondo. Ovunque è andato ha vinto e ha fatto grande la squadra: quando hai un personaggio con tanto carisma e determinazione, hai molte più possibilità. E meriterebbe di vincere questo campionato".

Chi sarà secondo lei il prossimo allenatore della Roma?

"Un nome importante per una piazza importante. Le dinamiche interne le sanno Ghisolfi e i Friedkin, spero sia un grande personaggio, con carisma e voglia di riportare la Roma più in alto possibile. Questa è la speranza di tutti noi romanisti. Sicuramente però non sarà un nome normale".

Non uno tra Allegri o Conte?

"Sono due allenatori che già hanno firmato per altre squadre, quindi nessuno dei due. Dipende anche da che organizzazione hanno e dove vogliono arrivare. Io l'ho sempre detto: non si devono prendere in giro i tifosi, basta dire la verità ed è tutto più semplici".