Podcast Montervino: "Altra stoccata all'Inter? Conte è questo, non mi meraviglio”

Francesco Montervino, ex capitano del Napoli, ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, e ha commentato le parole di Antonio Conte in conferenza stampa, dove ha provocato ancora una volta l'Inter: "E' pura normalità, se parliamo di Conte. E' un allenatore che comunica così. Ha iniziato quest'anno dando delle stoccate al presidente dopo il mercato di gennaio e sta continuando ora che sta arrivando al traguardo, perché vuole tenere alta la tensione dell'ambiente. Non mi meraviglia di questo.

Poco rispettoso? E' un modo di comunicare che ha sempre utilizzato. Anche nei confronti di Conte, ADL e Napoli si è fatta critica, sono stoccate che ci sono sempre state e non mi sembra sia stata una mancanza di rispetto nei confronti di Inzaghi. Il Napoli fa soltanto campionato e Coppa Italia, la domanda è: se Inzaghi non vincesse la Champions, in quattro anni con la squadra più forte vinci solo uno Scudetto, come va valutato?".