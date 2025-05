Podcast Fedele: “Allegri ha vinto più di Conte, sarebbe scelta giusta in caso di addio”

A parlare di Napoli e corsa Scudetto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex dirigente Enrico Fedele: "Siamo nel Centro-Sud l'unica squadra che ha vinto due Scudetti nel giro di pochi anni, non è mai capitato. Mentre le squadre che vincono gli Scudetti hanno degli uomini simbolo, il Napoli vince con operai specializzati, senza delle stelle vere. E in primo piano c'è ADL. Quando ha capito che doveva dare tutto in mano a Conte, lo ha fatto e si è messo da parte. L'obiettivo è stato raggiunto, nonostante quanto accaduto nel mercato di gennaio. De Laurentiis ha due grandi meriti: sa scegliere gli allenatori e i centravanti.

Il prossimo tecnico? Lui prende solo i vincenti ed è una persona di un'intelligenza unica, chi potrebbe criticarlo se scegliesse Allegri? E' uno che ha vinto più di Conte. E poi non potrebbero criticarlo di più per il gioco, visto quanto fatto quest'anno. Se Conte vuole andare via, dovrà pagare un indennizzo, vedremo un Sarri-2. Credo che se dipendesse da ADL, Allegri lo avrebbe già preso. E' l'unico allenatore che a Napoli potrebbero accettare".