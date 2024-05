Cobolli Gigli punge: “ADL ha dato dello juventino a Giuntoli e ora ha preso Manna…”

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Che Conte sia un grande allenatore non c’è dubbio, ha sicuramente il suo caratterino anche. Ricordo una partita tra Arezzo e Juventus, Conte era l’allenatore dell’Arezzo e si arrabbiò coi calciatori della Juve perchè non pareggiarono e invece vinsero.

Conte è un furbacchione e riuscirà a far accettare a De Laurentiis una clausola in cui può andar via a fine stagione senza dover pagare nulla. La rosa del Napoli, immagino, cambierà radicalmente. Ci sarà una ricostruzione, ma gli acquisti non saranno sbagliati. In fondo Manna viene dalla Juventus, è molto bravo quindi. Quando Giuntoli è andato via De Laurentiis gli ha dato dello juventino, ora ha preso uno che lavorava alla Juve.

Scambio Di Lorenzo-Chiesa? Ci penserei. Chiesa non stava bene quest’anno, ma non stava nemmeno bene con Allegri che lo schierava in una posizione a lui non congeniale. Chiesa, con Thiago Motta, potrebbe ritrovarsi bene. Però Di Lorenzo m’è sempre piaciuto molto, come si esprime e com’è attaccato ai colori della sua società”.