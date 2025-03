Collovati: “Grande Napoli! Inter in difficoltà e non ha 2 squadre come dicono tutti”

Nel corso de 'Il Bello del Calcio' su Televomero, è intervenuto l'ex calciatore campione del mondo Fulvio Collovati: “Contro l’Inter si è visto un grande Napoli, soprattutto nel secondo tempo. Dico una cosa, ma non per sminuire la prestazione degli azzurri: da dopo il 3-0 subito a Firenze – in cui i nerazzurri hanno subito tre gol nella ripresa dopo lo 0-0 dei primi 45′ – la squadra di Inzaghi ha sofferto negli ultimi 15′ a San Siro con la Fiorentina e ha subito – poi perdendo la partita – nella ripresa con la Juventus dopo un grande primo tempo. Questo significa che l’Inter in questo momento fa fatica, gioca bene 60′ ma ha difficoltà nell’ultima mezz’ora.

Dichiarazioni di Conte nel post-gara? L’allenatore azzurro ha capito che è il momento di premere sull’acceleratore, lui in campo è bravissimo ma lo è anche nelle dichiarazioni. Il messaggio che voleva trasmettere è questo. L’Atalanta avrebbe potuto essere prima in classifica da sola, ma nelle ultime quattro partite in casa ha ottenuto tre pareggi con Torino, Cagliari e Venezia. L’Inter poi è in difficoltà e fa fatica, inoltre non ha due squadre come dicono tutti: Mhkitaryan, Barella, Calhanoglu giocano sempre, perché quando subentrano Asslani, Frattesi, Zielinski, Taremi non è la stessa cosa. Scudetto? È normale che il tifoso napoletano ci pensi.

Corsa Scudetto e calendario delle prossime partite? Il Napoli ha il calendario migliore, l’Atalanta la escluderei viste le prossime gare. Inter? Ha tante gare e deve recuperare gli infortunati, al momento ha 4-5 elementi determinanti fuori. I nerazzurri hanno due partite in Champions con il Feyenoord e probabilmente ne disputeranno altre due ancora, poi c’è il doppio impegno in Coppa Italia con il Milan. Ai calendari, però, bisogna guardare fino a un certo punto. Chi, per esempio, avrebbe pensato ad un Napoli con soli tre punti dopo Roma, Udinese, Lazio e Como?”.