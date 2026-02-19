Alvino: “Emergenza totale a Bergamo! McTominay out, il Napoli non rischia più i calciatori”
Il giornalista Carlo Alvino, nel suo editoriale 'Dillo ad Alvino' su Teleclub Italia, si è proiettato alla prossima gara di campionato del Napoli: "Il weekend questa volta vede il Napoli impegnato a Bergamo contro l’Atalanta. Già vi anticipo che sarà una partita molto difficile. L’Atalanta vuole rifarsi in campionato dopo la scoppola rimediata in Champions League, mentre il Napoli arriva a Bergamo in piena emergenza.
É inutile fare previsioni improntate all’ottimismo, bisogna fare i conti con la realtà. All’assenza di Rrahmani che si é bloccato contro la Roma, si prolunga anche quella di McTominay. Difficile, molto difficile che lo scozzese possa recuperare. Il Napoli, alla luce delle tante recidive, sta adottato un sistema di recupero dei calciatori più tranquillo, più lento. Si cerca di avere certezza totale del recupero e i calciatori non si rischiano. Quindi McTominay molto probabilmente non giocherà”.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Atalanta
|Napoli
