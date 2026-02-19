Bonucci esalta Conte: "Il top tatticamente, sapevamo a occhi chiusi sempre cosa fare”

vedi letture

Leonardo Bonucci, collaboratore di Gennaro Gattuso con l'Italia, ha rilasciato una lunga intervista a Cronache di Spogliatoio, fatta poco prima di visionare dal vivo il match del Genoa contro il Napoli.

Qualche allenatore l'ha ispirata nell'avere intuizioni?

"Ho avuto la fortuna di essere stato allenato da allenatori importanti e ognuno mi ha lasciato qualcosa. Nelle intuizioni credo che Allegri sia stato il più grande. Nelle caratteristiche del giocatore e nel metterlo nelle condizioni migliori ha fatto scelte che sembravano assurde e poi hanno portato risultati. Nella tattica in generale quello che mi ha dato di più è stato Conte. Quando è arrivato con noi è partito da un 4-2-4, è passato al 4-3-3, al 3-5-2 e sapevamo a occhi chiusi sempre cosa fare. Questo ti permette di acquisire conoscenza, di aumentare il tuo bagaglio, mi sono segnato tante cose su un quaderno. Insieme a Rino al Milan venivamo da un periodo veramente difficile e lui mi disse: 'Leo siamo in un momento complicato, vanno fatte le cose semplici'. Poi Ventura a Bari con la palla sulle punte a incrociare… Sono stato fortunato e oggi ho il sogno di fare l'allenatore, ma loro mi hanno lasciato qualcosa che mi ha acceso la lampadina".