5° posto Champions? L’Italia recupera punti e accorcia: il ranking UEFA aggiornato

di Francesco Carbone

Le vittorie europee di Bologna e Fiorentina riaccendono una preziosa fiammella di speranza per il ranking italiano, offrendo una boccata d'ossigeno dopo i passi falsi dei giorni precedenti. I successi ottenuti giovedì permettono alla Serie A di iniziare a ricucire lo strappo accumulato nelle serate di martedì e mercoledì, segnate dal pesante "en plein" di sconfitte registrato in Champions League.

Grazie a questi due exploit esterni, l'Italia riesce a rosicchiare punti preziosi alla Germania, attualmente seconda in graduatoria, accorciando una distanza che si era fatta preoccupante. La rincorsa resta comunque in salita: per scalare le posizioni del ranking le squadre italiane dovranno mantenere questo passo, considerando che nel mezzo rimangono ancora avversarie come Spagna e Portogallo.

RANKING UEFA STAGIONALE PER IL 2025/2026
1. Inghilterra 21.513 punti (9 squadre ancora in corsa su 9)
2. Germania 16.785 (6 su 7)
--- --- --- --- ---
3. Portogallo 16.600 (4 su 5)
4. Spagna 16.156 (6 su 8)
5. Italia 16.071 (6 su 7)
6. Polonia 14.125 (3 su 4)
7. Francia 14.035 (5 su 7)
8. Grecia 12.300 (3 su 5)
9. Cipro 11.906 (2 su 4)
10. Danimarca 11.750 (1 su 4)