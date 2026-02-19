Fedele sicuro: “Alisson, Vergara e Hojlund non giocheranno mai insieme da titolari”

Ieri alle 23:30Le Interviste
di Francesco Carbone

Possono giocare insieme Alisson Santos, Vergara e Hojlund? A questa domanda ha risposto l’ex dirigente sportivo Enrico Fedele, nel corso della trasmissione 'L'inFedele' su Televomero: “A calcetto possono giocare. Qualche partita potranno anche giocarla, ma solo a gara in corso. Per me questo tridente non potrà mai giocare dal primo minuto, ma solo durante la partita. Partire così dall’inizio per me non accadrà mai. Lo firmo e lo sottoscrivo”, le sue parole.

