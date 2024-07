Compagnoni: “Due situazioni complicate per il Napoli, per Osimhen attenzione al gioco al ribasso”

vedi letture

"Più passa il tempo e più la situazione Osimhen diventa complicata".

Maurizio Compagnoni, telecronista Sky, è intervenuto ai microfoni dell’emittente satellitare: “L’offerta del PSG può condizionare mentalmente Kvara. Ti offre 6-7 volte quello che percepisce ora, fa la Champions con l’obiettivo di vincerla, sei il sostituto di Mbappé, questo per un giocatore come Kvara è fondamentale, poi è anche vero che il Napoli non può essere schiavo dei capricci del PSG, ha un contratto e può farlo rispettare. Però si trova in una situazione molto complicata sia per Kvaratskhelia che per Osimhen.

Più passa il tempo e più la situazione Osimhen diventa complicata. In questo caso il contratto del giocatore è molto oneroso, se dovesse restare al Napoli potrebbe anche creare problemi di equilibrio all’interno dello spogliatoio. I grandi club che vogliono Osimhen sanno che il Napoli è costretto a cederlo, perché il contratto è molto oneroso. Quindi questi club potrebbero anche giocare al ribasso, la fortuna del Napoli è che se oltre all’Arsenal arriva magari anche il Manchester United, cioè se ci sono due club inglesi cambia tutto. La cifra può arrampicarsi verso la clausola, ma se un solo club è realmente interessato per il Napoli rischia di diventare una trattativa molto complicata. Per quanto i club inglesi non hanno problemi di spesa, ma attenzione perché potrebbero giocare al ribasso”.