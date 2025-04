Inter, Inzaghi da Barcellona replica alle critiche: “In corsa per 2 titoli, alla fine faremo i conti!”

Intervistato da Prime Video, il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, ha parlato della gara contro il Barcellona: "Tutte le partite sono aperte. Due anni fa abbiamo giocato col Barcellona, non era in questo stadio, ma ce la siamo giocata. Abbiamo fatto due grandi partite. Questa volta dovremo fare altrettanto, come abbiamo fatto col Bayern, col Manchester City, con l'Arsenal... La squadra sa che dovremo fare una grande partita fatta di concentrazione e di scelte continue. Cercheremo di farla nel migliore dei modi, si gioca in 180', ma si gioca sempre per vincere. Ultima settimana chiaramente non delle migliori, abbiamo avuto il problema di Pavard. Ho qualche dubbio sulle condizioni di Thuram, ci giochiamo una semifinale con tanto entusiasmo. Abbiamo analizzato questa settimana, cercheremo di fare una grande partita".

Controproducente parlare di Triplete? "Assolutamente no, io sono molto orgoglioso di quanto abbiamo fatto. Abbiamo messo tutto quello che avevamo in campo. Vedremo quello che succederà, siamo in competizioni per due titoli, alla fine faremo i conti".