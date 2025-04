Video Il milanista Sinner sorride: “Scudetto? Difficile, non voglio gufare…”

Il tennista Jannik Sinner, grande appassionato di calcio e tifoso del Milan, ha parlato della lotta scudetto. Nel corso dell'intervista alla Rai, ha risposto così al TG1 ad una domanda in merito alla lotta che coinvolge Napoli e Inter.

Sei tifoso del Milan, lo Scudetto per te a chi va? "Beh è difficile, sai non voglio gufare. Quindi... Vediamo!", dice Sinner sorridendo. In allegato il video di questo passaggio.