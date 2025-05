Comune, Simeone: "Napoli-Cagliari in chiaro, è possibile! Altri maxi schermi? Decide il Prefetto”

Nino Simeone, consigliere del Comune di Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Napoli-Cagliari in chiaro sulla RAI? Sì, è possibile, valuterà il Ministro e chiederà alla Lega Calcio e alle pay tv di lasciare libero il segnale. Bisogna chiedere a chi ha i diritti tv di liberare il segnale e lasciarli ai canali RAI. E’ la soluzione migliore perchè la richiesta per andare al Maradona è tantissima.

Maxi schermi anche in altre zone della provincia di Napoli? Il minimo che si potesse fare era trasmettere un’ordinanza della chiusura della città e quindi non si riuscirà ad entrare in città per certe strade. Molti sindaci vorrebbero organizzare momenti di condivisione di questa festa che per me è una festa del popolo. Anche in quel caso hanno bisogno dell’autorizzazione del prefetto per mettere dei maxi schermi in altri comuni.

Terzo anello del Maradona? Lo sistemiamo, avrà vita tra un po’. Non ci sono problemi di sicurezza, ma solo di vibrazioni. Abbiamo chiesto anche l’apertura ai napoletani del settore ospiti mettendo a disposizione altri posti per i tifosi del Napoli”.