Condò: "Spalletti eccellente, ma come CT non funziona. Giusto l'esonero"

vedi letture

Nel suo consueto editoriale per il Corriera della Sera, il giornalista Paolo Condò ha analizzato l'esonero del commissario tecnico Luciano Spalletti, definendolo una decisione corretta. Questo un estratto del suo pensiero sul quotidiano di questa mattina:

"Luciano Spalletti se ne va con stile, che è tutto ciò che si può chiedere a uno sportivo ferito nell’orgoglio da un pesante rovescio professionale. Non cerca scuse, non accampa alibi, non se la prende con nessuno se non con se stesso, e da quest’impotenza nasce il dolore che visibilmente lo segna. Precisa soltanto che è stato Gravina a sollevarlo dall’incarico e non lui a lasciare, lui che si sentiva ancora certo di ottenere il Mondiale richiesto; ed è proprio questa convinzione, simile a un accanimento terapeutico, ad avvalorare la decisione di esonerarlo.

Gli anni con i club hanno dimostrato che Spalletti è un eccellente allenatore, ma i mesi con l’Italia hanno detto che come selezionatore non funziona, e le cose non sarebbero cambiate: staccare la spina è stata una decisione corretta, si poteva completare l’opera annunciandolo e non lasciando che fosse il c.t. a comunicare la propria deposizione. Spalletti ha accettato anche di portare la croce di quest’ultima gara con la Moldova: una scelta da uomo - è facile immaginare che stasera vorrebbe trovarsi da tutt’altra parte - che chiama i giocatori a un senso di responsabilità almeno analogo".