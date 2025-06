Osimhen, possibile il futuro a Napoli? Sky: opzione remota, ma se parla con Conte...

vedi letture

Victor Osimhen ha appena terminato la sua stagione in prestito al Galatasaray, con cui ha conquistato due trofei vincendo anche il titolo di capocannoniere di Super Lig. Adesso l'attaccante nigeriano è in cerca di una nuova squadra, ma in questi giorni sembra ripresentarsi lo spettro di quanto accaduto l'anno scorso (quando gli si trovò una sistemazione solo a settembre): dopo settimane di trattative, Osimhen ha respinto più volte l'Al-Hilal, nonostante le sue richieste economiche iniziali fossero state accontentate e con il Napoli e il club arabo in piena intesa.

Dunque, se Victor Osimhen di nuovo non riuscisse a trovare una squadra in cui trasferirsi, sarebbe possibile lo scenario - che ad oggi appare remoto - di una permanenza al Napoli? A questa domanda ha provato a dare risposta Sky Sport, secondo cui quest'opzione non si può scartare del tutto. Di certo per ora rimane molto difficile, ma se davvero il nigeriano rimanesse senza una sistemazione, allora dopo un confronto con mister Antonio Conte si potrebbe anche arrivare a una soluzione in azzurro.