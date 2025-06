Fedele: "Spalletti non è un tecnico da Nazionale. Su De Bruyne ho un dubbio..."

Il dirigente sportivo Enrico Fedele è intervenuto a Radio Marte nel corso del programma radiofonico Forza Napoli Sempre: "Marianucci è il primo acquisto del Napoli, si tratta di un giovane promettente che il Napoli può far crescere ma non vorrei facesse tanta panchina, Conte lo valuterà. In ogni caso il Napoli deve prendere un paio di difensori. Leggo molti godere delle sventure di Spalletti e Giuntoli, dimenticando che il primo ad affondare è stato De Laurentiis nel post scudetto del 2023, riprendendosi solo quando ha deciso di mettersi da parte.

La verità è che Spalletti non è un tecnico da Nazionale, per così dire lui cura il terreno, deve lavorare ogni giorno in campo: una cosa è l'allenatore, altra il selezionatore. Osimhen? Da verificare la proposta dell'Al Hilal. La clausola risolutiva è valida per l'estero, forse il nigeriano ambisce ad altri palcoscenici che però non vogliono pagare la clausola. Il Napoli dovrebbe venderlo entro giugno, per evitare di andare in perdita Per il gioco di Conte Lukaku è come il rum sul babà. Osimhen giocatore unico, forza fisica straordinaria, vede la porta come pochi. Credo si troverà un accordo per il Galatasaray, non vedo margini per restare in azzurro. Il Napoli dirà la sua in campionato senza dubbio, in Champions dovrà provare a superare le prime 8 gare e poi la vedo difficile per il prosieguo.

De Bruyne mi chiedo è stato scelto da Conte o meno? Il Napoli gioca con Anguissa, Lobotka e McTominay e speriamo che non perda i primi due. De Bruyne è un rifinitore eccellente fino a un paio di anni fa. L'Inter di Conte quando prese Eriksen, quest'ultimo con Conte giocò pochissime partite, preferendogli Gagliardini. Il Napoli di Conte ha bisogno di solidità difensiva, gioca in un certo modo, ha bisogno di giocatori che giochino anche a sinistra! Ha bisogno di esterni che facciano gol, quindi mi chiedo chi prenderà il Napoli, che sia in grado di fare gol? Il Napoli ad oggi parte favorita per il campionato, da marzo ha il calendario più semplice, con soli due scontri diretti”.