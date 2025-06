No di Osimhen, dalla Francia: Al-Hilal vira su Gyokeres! Clausola non sarebbe problema

vedi letture

L’Al Hilal ha virato su Viktor Gyökeres per rinforzare l’attacco dopo il rifiuto di Victor Osimhen, attualmente in prestito al Galatasaray dal Napoli. Il club saudita aveva trovato un accordo economico con il Napoli, 75mln di euro della clausola rescissoria, e proposto un ingaggio da 30 milioni annui al nigeriano, che però ha preferito non trasferirsi in Arabia, ritenendo la mossa prematura per la sua carriera.

Gyökeres, attaccante dello Sporting Lisbona, non sembra interessato alla destinazione saudita, dando priorità alla Premier League. La sua clausola è di 100 milioni di euro, ma lo Sporting potrebbe accontentarsi di un’offerta tra 65 e 70 milioni. Tuttavia, se l’Al Hilal dovesse concretamente avanzare, il club portoghese potrebbe rilanciare per ottenere una cifra più alta. A riportarlo è Footmercato.