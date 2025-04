Conferenza Conte, Calaiò: “Ha sempre fatto così, ma perché proprio ora?”

Nel corso di 'Radio Goal della sera' su Kiss Kiss Napoli, l'ex attaccante azzurro Emanuele Calaiò ha commentato le parole della conferenza odierna di Antonio Conte: "Non me l’aspettavo prima di una gara così importante. Non l’ho visto sorridente, c’era un velo di nervosismo. Conte sta benissimo a Napoli, adora la città ma non è da confondere con gli obiettivi.

Lui vuole vincere, l’anno prossimo farà anche tre competizione e la lista degli acquisti è lunga. Lui quando le cose non sono andate come diceva lui è andato via, questo dice la sua storia. E’ sempre stato questo. Poi sono interpretazioni nostre, possono essere intese anche come fare uno step ulteriore”