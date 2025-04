Cons. Simeone sull'arbitro Guida: "Inaccettabili le sue parole!"

“Io e Maresca abbiamo scelto di non arbitrare il Napoli” ha svelato l'arbitro napoletano Guida. A commentare le sue parole è stato Nino Simeone, consigliere al Comune di Napoli: "In merito alle recenti dichiarazioni dell’arbitro Marco Guida e, a suo dire, anche del collega Fabio Maresca, ritengo inaccettabile che un funzionario sportivo, un arbitro internazionale, scelga di non dirigere una squadra per timore delle reazioni nella propria città.

Comprendiamo le pressioni emotive, ma chi ricopre un ruolo pubblico – nel calcio come nelle istituzioni – ha il dovere di agire con coraggio, responsabilità e senso di giustizia, anche quando le scelte possono risultare impopolari. Che esempio offrono, dunque, questi due signori – ai quali, suppongo, nessun medico abbia prescritto di arbitrare per mestiere – alle migliaia di arbitri più giovani, o a quelli che ogni settimana affrontano con dignità campi difficili e situazioni ben più complesse? E ora, cosa dirà l’Associazione Italiana Arbitri al ragazzo di 19 anni aggredito in Sicilia, e a tutti i suoi colleghi che ogni domenica subiscono insulti e rischi per 30 euro a partita?

Il valore umano dei napoletani non può e non deve essere ridotto a una narrazione di paura o sospetto. Napoli è una città che vive il calcio con passione, sì, ma anche con straordinaria umanità, dignità e intelligenza. Lo stesso principio guida chi, come noi, porta avanti battaglie – forse impopolari, ma necessarie – come quella per la gestione dello stadio Maradona. Una battaglia per difendere il bene pubblico da chi vorrebbe trasformarlo in proprietà privata, affermando invece una visione equa, trasparente e rispettosa delle regole. Serve più fiducia nei cittadini, non meno. E soprattutto, serve più coraggio da parte di chi è chiamato a decidere. Una caduta di stile grave, che non possiamo né ignorare né giustificare".