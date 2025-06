Conte a Sky: "A un allenatore agli inizi chiederei fin da subito una cosa”

Domani Antonio Conte sarà protagonista del format 'Federico Buffa Talks', in onda su Sky Sport. In una delle più interessanti anticipazioni trasmesse dall'emittente, l'attuale allenatore del Napoli ha raccontato anche la sua passione viscerale per il calcio. Queste le sue dichiarazioni in merito:

"La passione che ho per il calcio mi porta a superare sempre le difficoltà. A un allenatore che vuole iniziare questo lavoro, o anche a un giocatore, la prima cosa che chiederei è la seguente: 'Cosa sei disposto a perdere?'. Io ho fatto il mio primo ritiro a 15 anni, è una scelta, perché sacrifichi l'estate. Sacrifichi l'adolescenza, il rapporto con gli amici, la discoteca... Finisci la scuola e vai subito in ritiro, è una scelta".