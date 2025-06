Conte a Sky: "L'educazione è tutto. Fin da bambino, se volevo qualcosa dovevo dare"

Arrivano altre dichiarazioni di Antonio Conte, allenatore del Napoli, protagonista del format 'Federico Buffa Talks', in onda su Sky Sport. Nella nuova anticipazione diffusa dall'emittente satellitare, Conte si concentra sull'aspetto educativo, raccontando l'esperienza da lui vissuta in famiglia.

Ha detto a tal proposito Conte: "L'educazione che ricevi dalla famiglia segna te e la tua vita. Soprattutto chi è genitore deve sapere benissimo che abbiamo un compito e nel momento in cui abbiamo dei figli è di educarli, instradarli e fargli capire i valori. L'educazione familiare che ho avuto è stata molto rigida, fin da bambino se volevo qualcosa dovevo comunque dare. Ed è anche l'esempio che porto sul calcio. C'era un patto tra me e i miei genitori: se volevo giocare, dovevo andare bene a scuola. Quindi dovevo dare qualcosa per seguire la mia passione, che poi era anche quella di papà...".