Conte alla Juve? Buffon: "Non è così scontato come leggo! Antonio non ha rivelato nulla..."

Gianluigi Buffon, capo delegazione della nazionale, ha parlato della corsa scudetto a margine della Walk of Fame del CONI: "Lo scorso è stato un weekend spartiacque. È un campionato avvincente e se ci fosse un'altra sorpresa sarebbe incredibile. Come ha detto Conte, il Napoli ha l'osso in bocca e difficilmente se lo lascerà sfuggire", parole riportate dall'Ansa.

Conte alla Juve? "Per allenatori così è normale che vengono accostati a panchine prestigiose. Ma non è tutto così scontato come letto. Antonio secondo me non ha rivelato nulla e pensa solo al portare a termine la sua impresa con il Napoli".